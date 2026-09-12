Билката, която Димков наричал приятел на стомаха
Народният лечител често препоръчвал лайката при различни стомашни неразположения
Следете всички новини, анализи и коментари за Билки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Народният лечител често препоръчвал лайката при различни стомашни неразположения
Както и още няколко фактора
Няма по-голям от Йоан между човеците, каза Спасителят Исус Христос
Не се отказва помощ
Розмаринът и копривата блокират хормоните на оплешивяването
Зеленото чудо на расте в България
Помагат ни да живеем по-дълго и по-добре
Еньовден съчетава култа към слънцето, водата и природата
Природозащитниците от години настояват за по-строг режим на опазване
България е сред водещите износители на билки в Европа и света, каза Георги Тахов
Според хипотезите на Кларк и Мерлин, употребата на канабиса е започнала в самата зора на човешката цивилизация.
Със смяната на сезоните се увеличават случаите на настинки и грип. СТАНДАРТ ви предлага 5 от най-добрите билки, които да ви помогнат да се справите...
Начин на приготвяне и рецепта
Тракия е била най-богатият на лечебни треви район
Могат да подпомогнат психичното здраве и когнитивното благополучие.
Гадае си по мълчана вода, берат се 77 билки
Причината е дългове
Изборът на подходящите билкови продукти е важна стъпка към постигането на желаните резултати
Следвайки тези бабини рецепти, можем да се борим естествено с упоритата кашлица
В зависимост от билките температурата и престоят на торбичката във водата може да варира