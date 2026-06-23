Какво не бива да правите днес. Църквата почита света Агрипина

На 23 юни в православния календар се отбелязва денят на света мъченица Агрипина.

Тя произхождала от знатно римско семейство и живяла през III век – време на тежки гонения срещу християните. Още млада, тя избрала да се посвети на вярата и да остане девствена.

Заради убежденията си била заловена и подложена на жестоки мъчения, но останала твърда до края. Около 262 г. приела мъченическа смърт.

По-късно тялото ѝ било тайно погребано в Сицилия, а върху гроба ѝ впоследствие бил изграден манастир.

В народните вярвания денят се свързва и с предсказания за времето – ако е много горещо, се смята, че лятото ще бъде сухо.

Смятало се е, че тогава не бива да се извършва тежка физическа работа, както и да се отказва помощ на друг човек.

Съществувала е и забрана за употреба на силен алкохол, а особено важно е било да се пази чистота и да не се носят мръсни или износени дрехи.

Датата се е приемала и като подготовка за Еньовден. В този период започвал своеобразен преход към летните обреди и обичаи, в които християнските и по-древните народни традиции се преплитат.

Още тогава хората започвали да събират и сушат билки, вярвайки, че около Еньовден те имат най-силна лечебна сила.

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