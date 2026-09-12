Мощите на Свети Йоан Кръстител отново събират хиляди вярващи в Созопол
Сливенският митрополит Арсений ще възглави тържествена света литургия
Следете всички новини, анализи и коментари за Еньовден. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Сливенският митрополит Арсений ще възглави тържествена света литургия
Няма по-голям от Йоан между човеците, каза Спасителят Исус Христос
Не се отказва помощ
Празникът в подножието на Белинташ ще върне обредите за здраве, пречистване и връзка с природата
Еньовден съчетава култа към слънцето, водата и природата
На 24 юни християните отбелязват раждането на свети Йоан Кръстител
Често изпадналите в транс правят предсказания
Един езически и два християнски ритуала
Гадае си по мълчана вода, берат се 77 билки
Тази нощ ще ви донесе сила, смелост, баланс и духовност
Според народа на Еньовден започва далечното начало на зимата
Стотици посрещат лятното равноденствие на Кабиле
Някои са в тежко състояние
Според поверието, неблето се разтваря
Направете си традиционни ястия с характерни за сезона билки
Църквата ни почита днес рождението на св. Йоан Пророк, Предтеча и Кръстител Господен
Регионалният исторически музей и Общинският детски комплекс в Кърджали организираха празника "Еньовден" за децата на града
Смята се, че на този летен ден билките имат най-голяма лечебна сила
В нощта срещу Еньовден звездите слизат на земята и омайват тревите и цветята
На Еньовден показват на варненци разликата между запарка и отвара