Мощите на Свети Йоан Кръстител отново събират хиляди вярващи в Созопол

На големия християнски празник Рождество на Свети Йоан Кръстител Созопол отново се превръща в духовен център за поклонници от цялата страна. Днес ще се състои тържествено литийно шествие с мощите на Свети Йоан Кръстител, които преди години привлякоха вниманието на целия православен свят към древния черноморски град.

Шествието ще тръгне от храм „Св. св. Кирил и Методий“, където се съхраняват светите реликви, и ще достигне до пристанището на Созопол. Оттам поклонниците ще отпътуват с корабчета към остров Свети Иван.

Сред останките на средновековния манастир на острова Сливенският митрополит Арсений ще възглави тържествена света литургия. Богослужението има особено значение, тъй като до миналата година на това свято място не е била отслужвана литургия в продължение на векове.

По повод празника Община Созопол осигурява безплатен транспорт до остров Свети Иван и обратно чрез туристически лодки и корабчета, за да могат повече вярващи да се включат в честванията.

Събитията са част от поредица инициативи, свързани с развитието на поклонническия туризъм в региона. Само ден по-рано в Летния театър „Аполония“ официално беше открит новият културно-туристически маршрут „Път до мощите на Свети Йоан Кръстител“ – първата подобна инициатива у нас, която обединява духовното, историческото и културното наследство на България.

Амбицията на организаторите е маршрутът да се превърне в част от европейската мрежа на поклонническите пътища. Наскоро беше обявено, че българският проект е на крачка от сътрудничество с прочутия испански поклоннически маршрут Камино де Сантяго. Международни експерти от Испания, Белгия и Дания вече преминаха по трасето, за да оценят възможностите за включването му в европейските поклоннически маршрути.

Така на Еньовден Созопол не само почита един от най-великите светци на християнството, но и затвърждава мястото си като една от най-значимите духовни дестинации в България.

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