Мощите на Свети Йоан Кръстител отново събират хиляди вярващи в Созопол
Сливенският митрополит Арсений ще възглави тържествена света литургия
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Сливенският митрополит Арсений ще възглави тържествена света литургия
Достъпът за туристи е с лодка от созополското пристанище
Успех се постига с труд, екип и постоянство, казва кметът на Созопол Панайот Рейзи *Наградите ни са плод на 9 години труд*Целим се в пет месеца заето...
На древногръцки кораб се натъкнал случайно местният любител водолаз Тодор Димитров при поредното си гмуркане край остров Свети Иван. Благодарение на з...