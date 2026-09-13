Всичко за Остров Свети Иван

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Водолаз откри древен кораб

Водолаз откри древен кораб

На древногръцки кораб се натъкнал случайно местният любител водолаз Тодор Димитров при поредното си гмуркане край остров Свети Иван. Благодарение на з...

04 август | 18:00
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