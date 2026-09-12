Тайна светиня пристига в София
Частица от Честния и Животворящ Кръст Господен ще бъде пренесена с литийно шествие до „Св. Александър Невски“
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Частица от Честния и Животворящ Кръст Господен ще бъде пренесена с литийно шествие до „Св. Александър Невски“
Тук ще откриете програмата за 12 и 13 септември
Сливенският митрополит Арсений ще възглави тържествена света литургия
Според преданието иконата е била намерена в скална ниша в местността Клувията преди четири века
Преди 400 години иконата е била намерена в скалите на родопската местност
Християни и мюсюлмани се събират на курбан
Ще се проведе литийно шествие от храм "Св. Марина" в двора на Софийската света митрополия до Ротондата "Св. Георги"
С литийно шествие и празничен водосвет ще започне днес християнският празник Богоявление в Симитли. По традиция литийното шествие ще тръгне от църкват...
Хиляди понесоха Бачковската Богородица на литийно шествие И мюсюлмани почетоха Второ Възкресение край светата обител 3000 козунака раздадени, 5000 ч...
Стотици вярващи се стичат в Бачково днес за традиционното литийно шествие. То винаги е на втория ден от Великден. Миряните извървяват пътя до местност...
Чудотворната икона „Света Богородица" ще бъде пренесена от Мелник до Сандански за празника на курортния град на 16 април. Ден по-рано ще се проведе ли...
Варна. На 7 юли – денят на Света Неделя, ще има литургия, литийно шествие и молебен за оцелелите и живите, съобщи отец Добромир от храма „Св. Цар Бори...
Пловдив. За първи път след двегодишно прекъсване чудотворната икона на Св. Богородица ще участва в литийното шествие на Бачковския манастир. То се орг...
София. Лично Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит ще оглави тази година традиционната панихида в памет на йеродякон И...
Пловдив. Литийното шествие в Бачковския манастир за втора поредна година ще бъде водено не от чудотворната икона на Света Богородица, а от копието на...