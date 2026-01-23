Странно! Роботи помагат на деца с аутизъм

Изследователи от Университета „Бабеш-Боляй“ в Клуж-Напока публикуваха, заедно с по-голяма международна група, проучване за използването на роботи в психотерапията при деца с разстройство от аутистичния спектър (ASD), предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес.

„Публикувано в едно от водещите научни списания на международно ниво – „Сайънс Роботикс“ (Science Robotics, изследването допринася за иновативни изследвания в областта на психотерапевтичните лечения и за интеграцията на технологиите в здравеопазването“, се казва в прессъобщение на Университета „Бабеш-Боляй“, публикувано на 20 януари.

Ректорът на Университета „Бабеш-Боляй“ Даниел Давид, един от авторите на изследването, казва, че „в Румъния въведохме този подход преди години, вдъхновени от идеята, зараждаща се тогава, че ако децата с разстройство от аутистичния спектър (РАС) са отворени към взаимодействие с роботи, те може да бъдат използвани като платформа, чрез която децата с РАС могат да усвоят необходимите им социални умения, за да могат да общуват и да имат възможно най-автономен живот“.

„С течение на времето продължихме методично, с все по-сложни изследвания, основани на фундаментални изследвания, а след това и с приложни изследвания, кулминацията на тази публикация. Основната идея, резултат от изследването, е, че изглежда роботът може да поддържа ангажираността на детето в психотерапията, което е фундаментално, когато психотерапията е дълготрайна (месеци и години) и се провежда интензивно (няколко сесии седмично и няколко часа на ден). Така че в нашия подход технологията (роботите) не замества психотерапевта, но, както показват резултатите, тя би могла да се превърне в инструмент, който да помогне на децата с аутизъм да станат по-ефективни в човешките взаимоотношения и да имат по-автономен живот. Изхождайки от тези оптимистични резултати, нашите бъдещи изследвания трябва да наблегнат на приложния компонент, за да се постигне възможно най-ясно екологично заключение“, каза Дейвид.

