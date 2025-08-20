Made in Bulgaria! Нов ЕКГ апарат за вкъщи спасява животи

Родна фирма в сферата на медицинските изследвания успя да постигне сериозен пробив.

Тя създаде портативен телеметричен ЕКГ апарат, който позволява навременна диагностика на кардиологични заболявания и може да спасява човешки живот, съобщиха от Александровска болница.

С новото устройство пациентите ще имат възможност да извършват прегледи самостоятелно у дома,

като данните се предават дистанционно до лекар. По този начин специалистите могат бързо да анализират резултатите и да дадат насоки, което улеснява ранното откриване, мониторинга и превенцията на сърдечно-съдови инциденти.

Апаратът е медицинско изделие от клас 2а според новия Европейски регламент. Той е разработен в лабораторията по „Биомедицинско инженерство“ към Центъра за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии в Техническия университет-София. Клиничните изследвания са проведени в УМБАЛ „Александровска“ от проф. д-р Емил Манов и д-р Красимира Кощикова, които подчертават, че всеки пациент вече ще може да записва своето ЕКГ и да го предава дори под формата на звуков сигнал през телефон до специалист.

В проекта участват не само лекари и инженери, но и IT експерти, продуктови дизайнери и патентни адвокати.

Очаква се до края на годината апаратът да бъде пуснат на пазара.

Създателите вече работят за включването на телеметричния ЕКГ мониторинг в списъка с медицински изделия и услуги, финансирани от НЗОК, за да може повече български пациенти да се възползват от иновацията.

