Made in Bulgaria! Нов ЕКГ апарат за вкъщи спасява животи
Клиничните изследвания са проведени в УМБАЛ „Александровска“
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Клиничните изследвания са проведени в УМБАЛ „Александровска“
Инициативата е посветена на профилактиката на женското сърдечно здраве
Кърджали. Д-р Кирил Карамфилов, мениджър на инициативата "Стент за живот" за България, дари на Центъра за спешна медицинска помощ в Кърджали пет апара...