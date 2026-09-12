Физиотерапията на „Софиямед“ с последно поколение апаратура срещу оток, възпаление и болка
Удърно вълнова shock wave, текар, високоинтензивна лазерна терапия и пресотерапия са част от новите процедури
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Удърно вълнова shock wave, текар, високоинтензивна лазерна терапия и пресотерапия са част от новите процедури
Клиничните изследвания са проведени в УМБАЛ „Александровска“
Мисията започна през април 2023 г.
Сънната апнея е често срещано разстройство на съня
Апаратът се отдалечи на 434 хиляди километра от Земята
Предишният най-силен трус беше регистриран на Марс миналия август
Това съобщи държавната осведомителна агенция Синхуа
Апаратът ще събира около 4,4 кг. (2 кг) лунен материал
Главният прокурор се присъедини към инициатива на свои колеги - следователи и прокурори
Апаратът е от същия клас като този, който Пеевски дари преди няколко седмици на „Пирогов“
Оборудването е осигурено за специализирана болница от посолството на Малтийския орден
Апаратът "Да Винчи" ще се прилага при урологични, гинекологични проблеми, включително злокачествени и доброкачествени тумори
През 2024 г. апаратът ще може да транспортира превозни средства и оборудване до Луната
"Чанъе-4 " изпрати първия сигнал от тъмната страна на Луната до Земята. Това стана през китайски сателит...
Пловдив се сдоби с единствения у нас апарат за функционално-магнитно-резонансно изобразяване. Той е една от последните придобивки на Медицински универ...
Най-големият ускорител на Балканите ще бъде изграден в София. Апаратурата, с която могат да се произвеждат продукти за ранна диагностика на онкологичн...
Лондон. Десет години след изчезването си британската космическа сонда Бигъл 2 е била забелязана на повърхността на Марс, съобщиха от британската косми...
София. Министерството на здравеопазването и Здравната каса ще осигурят 40 дихателни апарата за болните от мускулна дистрофия, съобщи БНР. Досега такив...
Кърджали. Д-р Кирил Карамфилов, мениджър на инициативата "Стент за живот" за България, ще дари на Центъра за спешна медицинска помощ в Кърджали пет ап...