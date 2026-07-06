Грешка с банана в смутитата, за която не сме подозирали

Бананът прави смутито по-кремообразно и вкусно, но може значително да намали усвояването на ценни антиоксиданти от горските плодове, показва ново научно изследване.

Ако обичате смути с боровинки, малини или ягоди, може би е време да преразгледате една популярна комбинация – добавянето на банан.

Учени от Калифорнийския университет в Дейвис (University of California, Davis) установяват, че бананът може значително да намали количеството полезни антиоксиданти, които организмът усвоява от горските плодове, съобщава Bulgaria ON AIR.

Какво са флавонолите?

Става дума за флавонолите – растителни съединения с мощно антиоксидантно действие. Те се съдържат в боровинките, малините, къпините, ягодите, ябълките, крушите, прасковите, какаото и чая.

Според учените тези вещества подпомагат сърдечносъдовото здраве, имат противовъзпалителен ефект и могат да окажат благоприятно влияние върху мозъчната функция.

Какво показва изследването?

В двойно-сляпо контролирано проучване, публикувано в научното списание Food & Function, доброволци консумирали смути с високо съдържание на флавоноли.

Когато към смутито бил добавен само един банан, нивата на полезните метаболити в кръвта били с 84% по-ниски в сравнение със смути без банан.

Защо се получава така?

Причината е ензимът полифенолоксидаза (PPO), който се съдържа в бананите и е отговорен за покафеняването им след обелване.

Този ензим взаимодейства с флавонолите и ги разгражда още преди организмът да успее да ги усвои.

„Бяхме изненадани колко силен е ефектът само от добавянето на един банан. Това показва, че начинът, по който комбинираме храните, има значение за усвояването на полезните вещества“, казва диетологът Хавиер Отавиани от Калифорнийския университет в Дейвис.

Има ли значение кога пиете смутито?

Да.

Учените установили, че ако смути с банан и горски плодове престои около един час на стайна температура, количеството на флавонолите намалява още повече.

Дори когато бананът и напитката с горски плодове били изпити поотделно, но едновременно, организмът отново усвоил по-малко антиоксиданти.

Трябва ли да спрем да ядем банани?

Не.

Специалистите подчертават, че бананите остават изключително полезна храна. Те са богат източник на калий, витамин B6, витамин C и фибри.

Ако обаче целта ви е да получите максимално количество антиоксиданти от горските плодове, учените препоръчват да не ги комбинирате с банан в едно и също смути.

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