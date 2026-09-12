Защо авокадото сменя пола си всеки ден
Откритието на учените има ползи и за земеделието
Следете всички новини, анализи и коментари за Калифорнийски Университет. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Откритието на учените има ползи и за земеделието
Може да намали количеството полезни антиоксиданти, които организмът усвоява от горските плодове
Библиотеката при Калифорнийския университет в Лос Анджелис е получила огромна субсидия за проекта, който обхваща 1,100 редки, древни и единствени по р...
Стрелба в Калифорнийския университет на Лос Анджелис взе жертви. Двама души са загинали, съобщават от полицията и уточняват, че става дума за убийство...
Оксфорд и Станфорд след него в световна класация Най-добрият университет за 2015-2016 г. е Калифорнийският технологичен институт, следван от универси...
Стрелба е станала близо до „Калифорнийския университет", намиращ се в град Санта Барбара, предаде ABC. Трима души са ранени. Все още няма данни какво...
Ще ръководи Калифорнийския университет