3633 евро за 33 дни тежка работа без почивка. Струва ли си?
Над месец тежък физически труд в германска ягодова плантация е донесъл на Агата Витон над 15 000 злоти. Тя е работила 33 дни без прекъсване, общо 310...
Следете всички новини, анализи и коментари за Ягоди. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Над месец тежък физически труд в германска ягодова плантация е донесъл на Агата Витон над 15 000 злоти. Тя е работила 33 дни без прекъсване, общо 310...
Може да намали количеството полезни антиоксиданти, които организмът усвоява от горските плодове
Не разкривайте тайните си
По пазарите в големите градове у нас цената на ягодите стига до 8 евро за килограм
Старите търговци не помнят толкова лоша година
Ето как да го приготвим
Ето няколко ценни съвета
Дори българският плаз лук скочи на 5 лева
Необходими продукти и начин на приготвяне
Ползи за здравето и красотата
Ще ви накарат да се влюбите отново
Цената им няма да падне
Заради дъждовете около 50-60% за загубите от реколтата през тази година
Черешите поевтиняват, ягодите пък продължават да поскъпват
Тайната е в ягодите
Подобно на други видове хранителни алергии, обикновено показва симптоми в рамките на минути до 2 часа след хранене
Сочни и ароматни те са истински подарък от природата
Те са един от най-вкусните и полезни плодове, които можем да консумираме
Ягодите чупят рекорди
Този сочен и ароматен плод е истински подарък от природата