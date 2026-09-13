Ябълковият оцет сваля високата температура при тежкия летен грип. Пийте и цинк
Хидратацията е най-важна при високата температура
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Хидратацията е най-важна при високата температура
Тайната се крие в активните вещества, наречени витанолиди
Те се приготвят в домашни условия
Зима е. Първо беше доста топло за сезона, след това дойдоха ледените дни, а с промяната на температурите и рисковете от заразяване с различни вируси....