Невероятно, но факт: Тази билка помага срещу стреса
Тайната се крие в активните вещества, наречени витанолиди
Следете всички новини, анализи и коментари за Билколечение. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тайната се крие в активните вещества, наречени витанолиди
Повече от 30 години Радка Христозова от с. Поповица събира информация от големите лечители на България, за да събере най-важните съставки от природата...
Кремът по рецепта на хановете трие целулит и излишни килца