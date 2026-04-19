Диетоложка пи морковен сок всеки ден. Ето какво се случи с тялото й

Диетолог проведе личен експеримент, за да провери твърденията за вредата от соковете, като в продължение на седем дни консумира по чаша сок от моркови без добавена захар. Данните, цитирани от Prevention, показват, че напитката е приготвяна основно от моркови, понякога комбинирани с други плодове и зеленчуци.

Резултатите не показват сериозни промени в здравословното състояние. Заключението - умерената консумация на 100% зеленчуков сок не носи риск за здрав човек.

Лорън Маначър, магистър и регистриран диетолог, отчита, че нивата на кръвната й захар са останали стабилни през целия период. Не са наблюдавани нито негативни ефекти, нито очакваните от някои „детокс“ режими бързи трансформации. Това, според нея, е доказателство, че подобни напитки не са нито вредни, нито чудодейни.

Практическата полза от експеримента се оказва в удобството. Консумацията на сок се е оказала по-лесен начин за прием на зеленчуци в сравнение със сурови моркови. Освен това позволява използването на продукти, които иначе биха се развалили.

Хранителният състав на сока остава ключов фактор. Той съдържа значителни количества витамини А и С, както и калий и антиоксиданти. Тези елементи са свързани с поддържането на зрението, здравето на кожата, имунната система и сърдечно-съдовата функция.

Специалистите обаче предупреждават за определени рискови групи. При хора със диабет трябва да се отчита естественото съдържание на захари, докато при бъбречни заболявания е важно да се следят нивата на калий. Възможни са и индивидуални реакции при хора със хранителни алергии.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com