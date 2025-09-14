Експерти казаха какво ще стане, ако внезапно откажете кафето

Ако решите да се откажете от кофеина и следователно от кафето, това може да има

определени негативни и позитивни последици за организма,

пише Eatingwell.

Отбелязва се, че според степента на зависимост към кофеина, могат да се появят симптоми на абстиненция, тъй като той си е вид наркотик. Затова е най-добре да се откажете от кафето и другите кофеинови напитки постепенно.

Ето какви симптоми може да имате при внезапно спиране:

Главоболие

Кофеинът е нож с две остриета, когато става въпрос за главоболие. В крайна сметка този неприятен симптом е свързан не само с консумацията на кофеин, но и с неговото оттегляне.

Редовната консумация на кофеин може да доведе до свиване на кръвоносните съдове, което намалява кръвния поток. Когато спрете да пиете кафе, кръвоносните ви съдове се връщат в нормалното си състояние, което може временно да причини главоболие. За облекчаване на главоболието, експертите препоръчват да се избягват Екседрин и други лекарства, съдържащи кофеин.

Запек

Кафето стимулира храносмилателната система. Изследователите смятат, че това вероятно се дължи на факта, че кофеинът взаимодейства с микробите, които живеят в червата. Това означава, че избягването на кофеинови продукти може да намали активността на тази част от храносмилателния тракт.

Проблемът може лесно да се коригира чрез консумация на много вода и фибри под формата на плодове, зеленчуци, ядки и пълнозърнести храни.

Летаргия

Кофеинът е стимулант, така че вероятно ще усетите лек спад в енергията в продължение на няколко дни, след като спрете да го пиете. Други съобщени странични ефекти от отказването от кофеина включват намалена бдителност и активност, сънливост и чувство на замаяност.

За да намалите вероятността от тези неприятни симптоми, е добре постепенно да намалявате приема на кофеин. Например, преминете към лате с половин кофеин, преди да се откажете напълно от кафето.

Загуба на тегло

Ако пиете кафе със захар и сметана или сладки напитки, съдържащи кофеин, отказването от тях ще насърчи загубата на тегло.

Чаша кафе с 2 супени лъжици течна сметана и 2 чаени лъжички захар съдържа около 130 калории. Много популярни напитки с кафе съдържат много добавена захар. Така че спирането на кофеина може да означава и спиране на излишната добавена захар.

Изчезване на нервността

Като се откажете от кофеина, може да се почувствате по-малко нервни, което ще е полезно за справяне със стреса.

Раздразнителността и тревожността, които изпитвате от дълго време, могат да изчезнат или да бъдат намалени, като просто се откажете от кафето.

Все още ще изпитвате известна тревожност, след като спрете да пиете кафе, но с течение на времето настроението ви ще се оправи.

Подобрено качество на съня

Експертът по съня Майкъл А. Гранднър обясни, че кафето има пряко въздействие върху циклите на сън и бодърстване на тялото ни и остава в системата ни с часове. Това означава, че чаша кафе или друга кофеинова напитка, която сте изпили следобед, може да е причина за неспокойна нощ.

Отбелязва се, че отказването от кофеин поне 9 часа преди сън намалява риска от нарушения на съня и помага на тялото да разбере кога има нужда от почивка.

Гранднър също така отбелязва, че всъщност не е нужно да пиете чаша кафе, за да се заредите с енергия сутрин. Тялото ви прави това по естествен път, така че спирането на кофеина не е задължително да ви остави потиснати през целия ден. Той предлага вместо това да опитате билков чай, ако обичате ритуала с топла напитка, за да започнете деня си.

Зъбите ви ще станат по-бели

Американската дентална асоциация посочва кафето и газираните напитки, с кофеин или без, като едни от най-лошите продукти за зъбите, тъй като и двете могат да ерозират емайла. Освен това отказването от кафе в частност ще помогне за избелването на зъбите ви.

