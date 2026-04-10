Експерт посочи колко време трябва на тялото да се възстанови след преяждане

Преяждането по празниците може да натовари сериозно организма, но при еднократен случай тялото се възстановява за между 24 и 72 часа. Това обясни пред БНР хранителният терапевт Виталия Гъдова

Тя подчерта, че проблемът идва, когато този модел се повтаря няколко дни подред. Тогава ефектът вече не е временен, а започва да влияе на енергията, апетита и настроението.

Според нея храната по празниците не е просто физиологична нужда, а силно емоционално преживяване.

„Храната за нас не е просто гориво, тя е свързана със семейството, с детството, с усещането за сигурност и принадлежност“, посочи Гъдова. Тя отбеляза, че много хора свързват любовта с храната, което води до преяждане в моменти, когато си позволяваме повече от обичайното.

По думите й това не е въпрос само на липса на контрол. „Празниците често се превръщат в момент, в който си позволяваме това, от което иначе се ограничаваме. Това е комбинация от емоция и културен модел“, обясни тя.

Натоварването върху организма обаче е реално. Кръвната захар се повишава, след което рязко спада, появяват се умора и тежест, а храносмилането се забавя. Черният дроб и панкреасът също поемат сериозен удар.

Гъдова подчерта, че по-важно от самото преяждане е как се храним след празниците. Възстановяването и свалянето на килограмите зависят от фактори като възраст, метаболизъм и физическа активност.

Тя съветва да не се променят традициите, а подходът към храната. „Можем да започнем с нещо леко, да се храним бавно и да изберем това, което наистина искаме, вместо да опитваме от всичко“, каза експертът.

Особено внимание тя обърна на т.нар. емоционално хранене - когато ядем не от глад, а за да регулираме емоции. Това често заглушава естествените сигнали на тялото. Решението според нея е осъзнатост и баланс, а не крайни ограничения, които могат да доведат до още по-сериозни проблеми.

