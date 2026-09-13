Как да отслабнем най-лесно след преяждането по Великден
Най-добрите диети
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Най-добрите диети
Предупреждава, че проблемът не е в празника, а в навиците след него
Трябва ви алкална среда и повече калий
След обилно хранене е важно да се подпомогне храносмилането и да се подобри движението на червата
По думите й организмът може да определи искането
Нейният срвив води до активирането на множество инфекциозни процеси
Няколко полезни съветa
Съвети на диетолог
Всичко зависи от това каква храна консумирате
Два пъти в годината рискът от панкреатит рязко скача
Вижте дневния си хороскоп
Настъпи времето на големите празнични трапези
Инстинктът да се нахвърляме върху висококалорична храна е дълбоко заложен
След поста вкарвайте само по една нова храна при всяко ядене, казва проф. Донка Байкова
Други лекове включват подправката кимион и вкарването на топлина в организма
Много важно е в деня преди богатата трапеза да подберем закуската
Учени от Бразилия използват нов метод на изследване
Изобилната трапеза намалява либидото, причинява стрес на стомаха и останалите органи
Има хора с определени здравословни проблеми, които трябва да са особено внимателни по отношение на храната...
Диетите по време на пубертета променят генома на момичетата, казва проф. Божидар Попов