Черният или млечният - кой шоколад е по-полезен? Отговорът

Дори консумацията на сладки удоволствия, особено шоколад, може да бъде част от здравословния начин на живот. Изданието Prevention пише, че

основното е да изберете правилния вид - черен или млечен.

В публикацията са описани хранителните разлики между двата вида, как са полезни и какви рискове крие консумацията на шоколад.

Според шоколатиера Джонатан Греъм, разликата между двете се крие в три съставки:

какао, мляко на прах и захар.

Млечният шоколад съдържа 20-40% какао, млечни твърди вещества (които му придават гладка текстура) и обикновено малко повече захар. Черният шоколад има повече от 50% какао, никакви млечни твърди вещества и по-малко захар.

Хранителна стойност на тъмен шоколад (70-85% какао, 28 г):

170 калории;

2 г протеин;

12 г мазнини;

13 г въглехидрати;

7 г захар;

Хранителна стойност на млечен шоколад (37 г - малък блок):

202 калории;

2 г протеин;

12 г мазнини;

22 г въглехидрати;

21 г захар.

Предимства и възможни недостатъци на черния шоколад

Ползите за здравето от черния шоколад идват от хранителните вещества в какаото. Колкото по-високо е съдържанието на какао, толкова по-добре. Най-здравословният шоколад е този със 70% какао или повече, казва диетологът Катлийн Гарсия-Бенсън.

„Тъмният шоколад обикновено е богат на полифеноли, като флавоноиди, които поддържат противовъзпалителна среда“, обяснява нутриционистът Даяна Хан.

Тя добавя, че тези мощни растителни съединения поддържат много процеси в тялото, включително

здравето на сърцето, мозъчната функция и нивата на кръвната захар.

Проучване от 2024 г. установи, че хората, които консумират черен шоколад с повече от 70% какао, имат по-нисък общ холестерол, липопротеини с ниска плътност (LDL или лош холестерол), кръвна захар на гладно и кръвно налягане. Друго проучване разкри, че черният шоколад оптимизира мозъчната функция, което улеснява изпълнението на сложни когнитивни задачи.

„Черният шоколад е добър източник на минерали като магнезий, желязо и цинк“, казва Гарсия-Бенсън.

Черният шоколад понякога може да съдържа кофеин и теобромин, казва тя. Въпреки че е доказано , че теоброминът подобрява когнитивната функция и потенциално е невропротективен, той може да действа и като кофеин, така че за тези с кофеинова чувствителност Гарсия-Бенсън съветва да се има това предвид.

Предимства и възможни недостатъци на млечния шоколад

„Млечният шоколад съдържа малки количества антиоксиданти и минерали, значително по-малко от черния шоколад“, казва Гарсия-Бенсън.

Съдържанието на какао е намалено, но са добавени млечни твърди вещества, за да стане продуктът по-сладък и по-вкусен.

„Някои марки с по-високо съдържание на какао, по-близо до 40%, и по-ниско съдържание на захар могат да предложат умерени ползи за здравето, по-близки до черния шоколад“, отбелязва Гарсия-Бенсън.

Въпреки че по-високото съдържание на захар в млечния шоколад е предимно отрицателен фактор, то го прави по-приятен за повечето хора. Така че ако жадувате за шоколад, можете да задоволите желанието си за сладко само с едно или две парчета. Черният шоколад е по-малко сладък и по-горчив, така че може да не е толкова задоволителен и ще ви накара да се върнете в кухнята по-късно в търсене на други сладки изкушения.

Какъв вид шоколад да изберете при отслабване

„Черният шоколад обикновено е по-хранителен вариант поради по-високото си съдържание на какао и по-ниското съдържание на захар“, казва Гарсия-Бенсън.

Въпреки това, както черният, така и млечният шоколад се считат за висококалорични, така че умереността е важна.

„За контрол на теглото, контролът на порциите и цялостната диета са ключови“, добавя експертът.

