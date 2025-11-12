Какво се случва с тялото ви, ако пиете кафе през целия ден?

От повишена бдителност след първата глътка до чести посещения на тоалетната и следобедна умора, кафето има редица ефекти върху човешкото тяло и мозък.

Как кафето ви държи бодри

Сутрешната чаша кафе може да причини силно възбуда, пише Verywellhealth. „Кофеинът може да увеличи сърдечната честота, да свръхстимулира централната нервна система, да причини мускулен тремор и да увеличи производството на стомашна киселина“, казва експертът по хранене Саманта Диерас.

Пиенето на твърде много кафе може да причини нервност и тревожност, но Диерас добавя, че е полезно да се яде преди да се пие кафе.

Защо кафето те кара да ходиш до тоалетната?

Кафето може да повлияе и на сутрешното ви изхождане, което може да се влоши, ако го пиете на празен стомах. Поривът за дефекация често се появява в рамките на няколко часа след пиене на кафе.

„Ако имате бавно изхождане или запек, кафето може да ускори процеса“, каза гастроентерологът Рабия Де Латур.

Слабителният ефект понякога може да доведе до диария, така че може да се наложи да уринирате по-често. Кофеинът сигнализира на хипофизната жлеза да намали производството на хормон, свързан с абсорбцията на вода в бъбреците, което води до повишена диуреза.

Защо се чувствате замаяни след като пиете кафе?

Ефектите от сутрешното кафе ще отшумят до обяд. Кофеинът повишава енергията, като блокира свързването на невротрансмитера аденозин с рецепторите в мозъка.

„След като ефектите на кофеина започнат да отшумяват, натрупаният свободен аденозин най-накрая се свързва с неговите рецептори, понякога причинявайки внезапна поява на умора“, обяснява д-р Стефани Джонсън .

Приблизително по това време може да забележите и главоболие, тъй като това е страничен ефект от отказването от кофеина. Може също да изпитате депресивно настроение, затруднена концентрация, раздразнителност и неспособност да мислите ясно.

Как вечерното кафе влияе на съня?

Кофеинът може да остане в тялото в продължение на 10 до 12 часа. Пиенето на кафе твърде късно през деня може да наруши съня ви.

Джонсън каза, че добро правило е да се избягва кофеинът след 14:00 часа. „Консумацията на кофеин твърде късно вечер може да промени архитектурата на съня, намалявайки дълбокия, възстановителен сън и увеличавайки повърхностния, по-малко възстановителен сън“, посочва експертът.

