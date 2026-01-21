30 минути движение на ден: най-евтиното лекарство, което често подценяваме

Не струва нищо, не се купува от аптека и няма странични ефекти.
Движението – дори в най-простата му форма – остава едно от най-сигурните средства за по-добро здраве, по-добро настроение и по-дълъг живот.
Специалистите са единодушни: 30 минути умерено движение на ден са напълно достатъчни, за да усетим реална промяна – физическа и психическа.
Какво означава „умерено движение“
Не става дума за фитнес, маратон или специална екипировка.
Под това се разбира:
бързо ходене
разходка в парка
качване на стълби вместо асансьор
лека гимнастика у дома
Важно е не интензивността, а редовността.
Как тялото реагира
Още след първите седмици движение:
кръвното налягане се стабилизира
сънят се подобрява
стресът намалява
концентрацията се повишава
Движението активира хормоните на доброто настроение и помага на организма да се „рестартира“ след дълъг ден.
Полезно и за психиката
Редовната разходка действа като естествен антистрес.
Тя намалява напрежението, тревожността и усещането за постоянна умора – проблеми, с които все повече хора се борят ежедневно, казват експерти.
