Здраве

30 минути движение на ден: най-евтиното лекарство, което често подценяваме

Активира хормоните на доброто настроени

30 минути движение на ден: най-евтиното лекарство, което често подценяваме
Снимка: https://pixabay.com/
21 яну 26 | 7:03
367
Боряна Колчагова

Не струва нищо, не се купува от аптека и няма странични ефекти.
Движението – дори в най-простата му форма – остава едно от най-сигурните средства за по-добро здраве, по-добро настроение и по-дълъг живот.

Специалистите са единодушни: 30 минути умерено движение на ден са напълно достатъчни, за да усетим реална промяна – физическа и психическа.

Какво означава „умерено движение“

Не става дума за фитнес, маратон или специална екипировка.
Под това се разбира:

  • бързо ходене

  • разходка в парка

  • качване на стълби вместо асансьор

  • лека гимнастика у дома

Важно е не интензивността, а редовността.

Как тялото реагира

Още след първите седмици движение:

  • кръвното налягане се стабилизира

  • сънят се подобрява

  • стресът намалява

  • концентрацията се повишава

Движението активира хормоните на доброто настроение и помага на организма да се „рестартира“ след дълъг ден.

Полезно и за психиката

Редовната разходка действа като естествен антистрес.
Тя намалява напрежението, тревожността и усещането за постоянна умора – проблеми, с които все повече хора се борят ежедневно, казват експерти.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Боряна Колчагова

Още по тема здраве
Още от Здраве
Коментирай