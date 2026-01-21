30 минути движение на ден: най-евтиното лекарство, което често подценяваме

Не струва нищо, не се купува от аптека и няма странични ефекти.

Движението – дори в най-простата му форма – остава едно от най-сигурните средства за по-добро здраве, по-добро настроение и по-дълъг живот.

Специалистите са единодушни: 30 минути умерено движение на ден са напълно достатъчни, за да усетим реална промяна – физическа и психическа.

Какво означава „умерено движение“

Не става дума за фитнес, маратон или специална екипировка.

Под това се разбира:

бързо ходене

разходка в парка

качване на стълби вместо асансьор

лека гимнастика у дома

Важно е не интензивността, а редовността.

Как тялото реагира

Още след първите седмици движение:

кръвното налягане се стабилизира

сънят се подобрява

стресът намалява

концентрацията се повишава

Движението активира хормоните на доброто настроение и помага на организма да се „рестартира“ след дълъг ден.

Полезно и за психиката

Редовната разходка действа като естествен антистрес.

Тя намалява напрежението, тревожността и усещането за постоянна умора – проблеми, с които все повече хора се борят ежедневно, казват експерти.

