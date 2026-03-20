2 плода свалят кръвното налягане при ежедневна употреба

Ново проучване поставя под въпрос разпространеното убеждение, че плодовете не са съществена част от ежедневното хранене. Изследването, публикувано в Journal of the American Heart Association и цитирано от Earth, показва, че прибавянето на авокадо и манго към менюто може да подобри сърдечно-съдовото здраве при хора с преддиабет. Участниците не са променяли начина си на живот, не са отслабвали и не са увеличавали физическата си активност. Въпреки това, резултатите сочат измерими ползи само за осем седмици.

Експериментът с проста промяна в менюто

Учените търсят отговор на сравнително елементарен въпрос - какво се случва, ако към ежедневната диета се добавят конкретни плодове без други корекции. За целта възрастни с преддиабет са разделени на две групи, като всяка следва различен хранителен режим, но със сходен калориен прием.

Първата група включва в менюто си по едно средно авокадо и чаша прясно манго всеки ден в продължение на осем седмици. Плодовете се консумират както по време на основните хранения, така и между тях. Втората група замества тези продукти със въглехидратни храни със сходна енергийна стойност, без да променя други навици.

Как реагира организмът след осем седмици

В края на периода учените отчитат ясно разграничение между двете групи. Хората, които консумират авокадо и манго, показват по-добри резултати по няколко ключови показателя, свързани със сърдечното здраве.

Особено внимание е отделено на способността на кръвоносните съдове да се разширяват - показател, известен като дилатация, зависима от потока. При групата със плодове стойностите достигат 6,7%, докато при контролната група спадат до 4,6%, което според изследователите е съществена разлика.

Промени в кръвното налягане и съдовото напрежение

Диастоличното кръвно налягане също се подобрява при участниците, които включват двата плода в менюто си, като ефектът е особено изразен при мъжете. При тях се наблюдава спад в централното кръвно налягане с около 1,9 mmHg.

За сравнение, при мъжете в контролната група се отчита повишение средно със 5 mmHg. Макар числата да изглеждат малки, учените подчертават, че подобни разлики имат значение в дългосрочен план и могат да повлияят риска от сърдечно-съдови заболявания.

Защо комбинацията авокадо и манго работи

Двата плода имат различен хранителен профил, но именно това ги прави ефективна комбинация. Авокадото осигурява мононенаситени мазнини, калий и фибри, които подпомагат сърдечното здраве. Мангото допринася със витамин С, антиоксиданти и допълнително количество фибри.

В резултат на тази комбинация учените регистрират повишен прием на ключови хранителни вещества, включително фибри, витамин С и полезни мазнини. Освен това са отчетени и положителни промени в някои показатели за бъбречната функция.

Ефект без отслабване и строги режими

Един от най-интересните резултати е липсата на промяна в телесното тегло. Участниците не са намалявали калориите и не са увеличавали физическата активност, но въпреки това сърдечно-съдовите показатели се подобряват.

„Това проучване потвърждава ефективността на стратегии, поставящи храненето на първо място за намаляване на риска от сърдечно-съдови заболявания, особено при уязвими групи като хората с преддиабет“, заявява д-р Брит Бъртън-Фрийман от Технологичния институт на Илинойс.

Тя допълва, че подобни малки, но целенасочени промени в храненето могат да имат значим ефект без нужда от строги ограничения или радикални диети.

Какво не показва изследването

Въпреки положителните резултати, учените не откриват съществени промени в нивата на холестерола, кръвната захар или възпалителните процеси. Това означава, че добавянето на тези плодове не е универсално решение, а част от по-широк подход към здравето.

Заключението на изследването обаче остава ясно - дори малки и лесни за изпълнение промени в ежедневното хранене могат да окажат реално влияние върху състоянието на сърдечно-съдовата система.

