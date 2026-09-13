2 плода свалят кръвното налягане при ежедневна употреба
Водят до подобрения и в някои показатели на бъбречната функция
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Водят до подобрения и в някои показатели на бъбречната функция
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