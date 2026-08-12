ДА! На българската храна

Тайната за невероятни печени чушки в буркан

Маринатата прави вкуса плътен и ароматен, а добре изпечените капии остават чудесна гарнитура за месо и постни ястия

Тайната за невероятни печени чушки в буркан
12 авг 26 | 10:19
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Мира Иванова

Печените чушки в буркан са сред онези зимни запаси, които рядко остават забравени в килера. Сладостта на капиите, ароматът на печено и чесновата марината ги превръщат в чудесно допълнение към месо, яхнии или постни ястия. Рецепта, публикувана от румънското издание evz-ro, предлага лесен начин за приготвянето им у дома. Най-важният момент е чушките да бъдат добре изпечени и обелени, а маринатата да ги покрие напълно.

Какво е необходимо

За приблизително четири буркана от 720 мл са нужни 5 кг червени чушки капия или камби, 8-10 скилидки чесън, 500 мл вода, 250 мл оцет с киселинност 9 процента и 100 мл растително масло. Към тях се добавят 2 супени лъжици захар и 1,5 супени лъжици едра сол за консервиране. По желание ароматът може да бъде подсилен със зърна черен пипер и дафинов лист.

Печенето е първата тайна

Чушките се измиват добре и се изпичат на скара, метална плоча или във фурната, докато люспата потъмнее равномерно. След това се поставят в покрит съд или подходящ плик за около 15-20 минути.

Парата, която се образува, помага люспата да бъде отстранена много по-лесно. След обелването се махат дръжките и семките, като е добре да се запази колкото е възможно повече от ароматния сок, отделен от чушките.

Маринатата прави вкуса

В тенджера се смесват водата, оцетът, олиото, солта и захарта. Сместа се вари около 3-4 минути, докато солта и захарта се разтворят напълно.

Накрая се добавя нарязаният или леко счукан чесън. По желание могат да се сложат черен пипер и дафинов лист.

Обелените чушки се подреждат в чисти буркани, без да се притискат прекалено силно. След това се заливат с горещата марината, така че течността да ги покрие изцяло.

Има важно правило за безопасността

Оригиналната рецепта на evz-ro препоръчва бурканите да се обработят във вряща вода за 20-25 минути. При домашното консервиране обаче пропорциите между зеленчуци, оцет, вода, чесън и олио не бива да се променят произволно, защото безопасността зависи от достатъчната киселинност и от изпитана технология. Националният център за домашно консервиране в САЩ например публикува специално изпитана рецепта за мариновани чушки с точно определено количество оцет, лимонов сок, олио и време за термична обработка.

При обикновени чушки без достатъчно кисела марината официалните препоръки са за консервиране под налягане, а не само във вряща водна баня. Затова при приготвяне на зимнина за продължително съхранение е най-разумно да се следва изпитана рецепта за домашно консервиране, без да се намалява количеството киселина или да се увеличават по собствен вкус чесънът, зеленчуците и другите нискокиселинни съставки.

Готовите буркани се държат на хладно, сухо и тъмно място, като преди консумация трябва да се проверят капачката и външният вид на съдържанието. При подута капачка, теч, необичайни мехурчета, плесен или други признаци на разваляне продуктът не трябва да се опитва.

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Автор Мира Иванова

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