Защо тученицата се оказа суперхрана? Рецепти
Полезна за костите и сърцето, поддържа холестерола в норми
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Полезна за костите и сърцето, поддържа холестерола в норми
Този зеленчук е отличен източник на витамини и минерали
В кожицата на плода са концентрирани полезните вещества
Този продукт може да се добави към всякакви ястия
Къдравият зеленчук е богат на витамини A, C и K, съдържа фибри, калций и антиоксиданти
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