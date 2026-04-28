Ето кога е шансът за евтини горива у нас

Дори и при скорошно разрешаване на конфликта в Близкия изток, цените на горивата ще поевтинеят чак към края на годината. Ако въобще паднат! Такава прогноза направи изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев.

Цените на горивата започват да парализират транспортния сектор. Някои компании принудително са спрели работа. По оценки на Арабаджиев – около 20% от фирмите са прибрали возилата си по гаражите. „Ако изкара един камион на тези скъпи горива, превозвачът вече е на 10% загуба“, онагледи ситуацията Арабаджиев. Засега служителите не са освободени, а са в отпуск, каза той.

Арабаджиев посочи още, че към този момент няма нито една стартирала компенсаторна мярка за транспортния бизнес. Браншът ги чака с нетърпение, защото всичко това може да се отрази в цените на стоките от първа необходимост, предупреди той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com