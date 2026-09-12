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ДКЕВР запазва цената на тока

ДКЕВР запазва цената на тока

София. Запазване на цената на тока или незначителен ръст от 1 юли е основна цел на държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Това об...

17 април | 18:55
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