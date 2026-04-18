Дрогиран шофьор на автобус помете 4 коли

Автобус на градския транспорт, който се е движел по линия номер 3, помете 5 коли, паркирани на ул. „Панорама“ в Хасково.

Мелето е станало в 6,30 часа тази сутрин. Зад волана е бил 65- годишен шофьор, чийто тест е отчел наркотици. Предстои мъжът да даде кръвна проба. Твърди, че се навел да си извади телефона от чаната и се разсеял. Електробусът първо блъснал отзад "Мерцедес", който ударил "Пежо", което се качва на покрива на друго "Пежо", и последната засегната кола е "Опел".

По чудо при произшествието няма пострадали. Общо 15 души са ранени при 13 тежки катастрофи през изминалото денонощие, съобщава МВР на сайта си.

За София леките пътно произшествия са 31, а тежките три. Няма загинали, а ранените са трима души.

От началото на месеца са станали 226 тежки катастрофи, при които живота си са изгубили 18 души, ранени са 281 души.

