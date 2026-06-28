Русия под натиск, Путин с твърд отговор

Русия преминава „през труден етап“, но ще гарантира сигурността на страната, защитата на гражданите си и нормалното провеждане на изборите за Държавната дума през септември. Това заяви Владимир Путин пред делегатите на конгреса на управляващата партия „Единна Русия“.

Изказването му дойде на фона на нови украински удари с дронове по руската петролна индустрия, за които президентът Володимир Зеленски заяви, че са част от операции за отслабване на способността на Москва да води войната. Така двата фронта се сляха в една картина - Кремъл говори за издържливост и контрол, Киев за удари по икономическата и военната основа на Русия.

Путин постави акцента върху вътрешната устойчивост на държавата. По-малко от три месеца преди изборите за Държавната дума той обеща, че вотът ще бъде проведен безпрепятствено въпреки атаките от Украйна, която нарече „таран“ на Запада. Посланието му беше насочено едновременно към партията, избирателите и държавната машина - Русия е под натиск, но няма намерение да показва слабост.

Виждаме проблемите и реагираме

„Да, виждаме проблемите, осъзнаваме, реагираме, но, непременно ще осигурим безопасността на страната и на нашите граждани и неприкосновеността на руските предели за дълга историческа перспектива. Ще се справим с всички предизвикателства, които стоят пред нас днес, включително и с терористичните атаки по нашата територия, по обекти на инфраструктурата“, заяви руският президент.

Това е основната линия в речта му - не отрицание на трудностите, а обещание, че държавата ги вижда, управлява ги и ще ги преодолее. Путин представи атаките по руска територия и инфраструктура като част от по-широк натиск срещу страната, но и като изпитание, което няма да попречи на политическия календар и на контрола върху границите.

Киев удря руския петрол

На този фон Зеленски съобщи за нови атаки с дронове по руската петролна индустрия през изминалата нощ. „Продължаваме операциите, с които отслабваме възможностите на Русия да води войната“, заяви украинският президент.

Украински безпилотни системи са поразили още рафинерии в Русия. Информацията за щети по нефтопреработвателния завод в Славянск-на-Кубан бе потвърдена от управителя на Краснодарския край Вениамин Кондратиев. Според Зеленски друга поразена рафинерия се намира в Ярославска област, североизточно от Москва.

Ударите по петролния сектор имат ясно послание - Украйна вече не се стреми само да спира руските атаки по фронта, а да затруднява ресурсите, логистиката и приходите, които поддържат войната. За Москва това са атаки по инфраструктурата и територията на Русия. За Киев - начин да се намали способността на противника да води продължителна война.

Горивната криза стигна Сибир

Натискът върху руската горивна система вече се усеща и далеч от европейската част на страната. Кризата с горивата в Руската федерация се разпростира и дълбоко в Сибир - в Иркутска област.

Там губернаторът Игор Кобзев е наредил на полицията и „Росгвардия“ да следят на място как се спазват ограниченията върху количеството на продаваните бензин и дизелово гориво. Това показва, че проблемът вече не е само в отделни удари по рафинерии, а и в управлението на последиците върху вътрешния пазар.

Именно тук думите на Путин за „труден етап“ получават конкретно съдържание. Русия трябва едновременно да води война, да защитава инфраструктурата си, да овладява ефектите върху горивата и да подготвя избори, които Кремъл иска да минат като знак за стабилност.

Русия продължава ударите по Украйна

Въпреки украинските операции по руска територия, атаките на Москва срещу Украйна не спират - нито по суша в Южна и Източна Украйна, нито по въздух над Киев и други райони. Русия използва управляеми авиационни бомби и дронове за удари по град Суми. Съобщава се за разрушения в промишлени обекти и складове в областния център.

Дронове са ударили жилищни сгради в Суми и Харков. Повече от 20 местни жители са били ранени при атаки през изминалия ден. В Киев е ударена компания, която произвежда лекарства.

Украинските военновъздушни сили са регистрирали близо 150 далекобойни дрона, 6 балистични и 2 хиперзвукови крилати ракети. Една от ракетите е паднала до многоетажен блок в Дарницкия район на Киев, без да се взриви, и е била обезвредена от сапьори. Други шест ракети са били прехванати във въздуха.

Москва отчита напредък на юг

Руското министерство на отбраната обяви, че войските му напредват в Южна Украйна, където са били превзети две села. Сводката на украинския генерален щаб показва, че руският натиск в района на Гуляйполе, източно от областния център Запорожие, не прекъсва.

Активизират се бойните действия и в селата около Вовчанск, граничен град в Харковска област. В битката за Донбас се очертават няколко „горещи“ точки, където руските сили се опитват да напреднат - при Покровск, Добропиля и Константиновка от юг, както и при Словянск и Лиман от север.

Това показва, че военната логика остава двупосочна. Украйна търси удари по дълбокия руски тил и по енергийния гръбнак на противника. Русия, от своя страна, продължава натиска по фронтовата линия и се опитва да превръща военния напредък в политическо послание за устойчивост.

Войната влиза в изборната година

Украинските военни твърдят, че с жертвите от последното денонощие общият размер на невъзвратимите загуби на руската армия - убити и тежко ранени - от началото на пълномащабното нашествие е надхвърлил 1 милион и 400 хиляди. Руското военно и политическо ръководство не разкрива размера на загубите си.

Затова речта на Путин пред „Единна Русия“ не беше просто партийно изказване. Тя беше опит да се зададе рамката на следващите месеци - Русия е атакувана, Русия признава трудностите, но Русия ще проведе избори, ще пази границите си и ще продължи да действа като държава, която контролира ситуацията.

Отговорът на Зеленски е в друга посока - че украинските операции ще продължат, докато намаляват възможностите на Москва да поддържа войната. Между тези две позиции се очертава следващият етап на конфликта: Русия иска да покаже стабилност под натиск, Украйна се стреми да направи този натиск все по-видим и все по-скъп.

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