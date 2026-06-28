Голяма промяна с Ники Кънчев. Слиза от "Стани богат"

Господарят на "Стани богат" Ники Кънчев излиза от студиото на милионерите. Зрителите на култовото предаване ще станат свидетели на необичайна промяна. Водещият Ники Кънчев няма да се появи в два поредни епизода, а на негово място временно ще застане гост-водещ.

По първоначална информация отсъствието на Кънчев е свързано с лични ангажименти. От продукцията уверяват, че промяната е временна и няма да се отрази на нормалния ритъм на предаването.

Кой ще поеме ролята на водещ обаче засега остава загадка. Името на човека, който ще седне срещу участниците в популярната телевизионна игра, все още не е обявено официално, което допълнително засилва любопитството на зрителите.

Новината бързо предизвика реакции в социалните мрежи. Много фенове признаха, че трудно си представят „Стани богат“ без Ники Кънчев, докато други започнаха да гадаят кой ще бъде неговият временен заместник и дали тази промяна не е знак за бъдещи рокади в предаването.

Засега от екипа на шоуто не дават повече подробности. Очаква се самоличността на гост-водещия да стане ясна с излъчването на предстоящите епизоди.

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