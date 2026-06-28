Любопитно

Голяма промяна с Ники Кънчев. Слиза от "Стани богат"

Кой ще седне в стола му?

Голяма промяна с Ники Кънчев. Слиза от "Стани богат"
28 юни 26 | 0:19
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Мира Иванова

Господарят на "Стани богат" Ники Кънчев излиза от студиото на милионерите. Зрителите на култовото предаване ще станат свидетели на необичайна промяна. Водещият Ники Кънчев няма да се появи в два поредни епизода, а на негово място временно ще застане гост-водещ.

По първоначална информация отсъствието на Кънчев е свързано с лични ангажименти. От продукцията уверяват, че промяната е временна и няма да се отрази на нормалния ритъм на предаването.

Кой ще поеме ролята на водещ обаче засега остава загадка. Името на човека, който ще седне срещу участниците в популярната телевизионна игра, все още не е обявено официално, което допълнително засилва любопитството на зрителите.

Новината бързо предизвика реакции в социалните мрежи. Много фенове признаха, че трудно си представят „Стани богат“ без Ники Кънчев, докато други започнаха да гадаят кой ще бъде неговият временен заместник и дали тази промяна не е знак за бъдещи рокади в предаването.

Засега от екипа на шоуто не дават повече подробности. Очаква се самоличността на гост-водещия да стане ясна с излъчването на предстоящите епизоди.

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Автор Мира Иванова

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