Камелия направи нещо много специално за мъжа си

Фолк дивата Камелия направи нещо много специално за любовта на живота си - Цветин, който празнува рожден ден. Камелия пусна пост, който буквално разтопи мрежата.

"Честит рожден ден, ЛЮБОВ МОЯ. Още помня онзи миг, когато погледите ни се срещнаха. И нашата приказка започна. Израснахме заедно в радости и трудности, но с любов. Благодаря ти за всяка една секунда. Ти си ми всичко.

Обичам те, сладко татенце", написа Огън момичето на родния поп фолк.

Припомняме, че Камелия и Цветин станаха родители за първи път навръх Великден през 2023 г., когато се появи синът им Баян. Две години по-късно семейството се увеличи и с дъщеря им Касия, чиято поява певицата обяви през септември 2025 г.

