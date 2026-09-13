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Алигатор пази къща в Ню Йорк

Алигатор пази къща в Ню Йорк

Бдителни граждани докладваха на полицията, че американец от Лонг Айлънд си държи в задния двор алигатор, дълъг 1,8 метра. Опасното влечуго било конфи...

27 април | 8:34
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