Киев отново под ракетен обстрел. Кличко с тревожно предупреждение

Руските сили нанесоха нова серия удари с балистични ракети по Киев, като поразиха жилищни сгради, автосервиз и обект на транспортната инфраструктура. Най-малко шестима души са ранени при атаката в сряда вечерта, а четирима от тях са настанени в болница, предаде Ройтерс.

Експлозиите отекнаха в украинската столица, докато спасителни екипи проверяваха разрушенията и издирваха евентуални затрупани хора. Обстрелът последва поредица от тежки руски атаки, при които през последните дни бяха засегнати жилищни квартали и гражданска инфраструктура.

Ракети удариха два района на столицата

Най-сериозни разрушения са регистрирани на източния бряг на река Днепър, която разделя украинската столица на две. Според информацията на Киевската градска военна администрация и кмета Виталий Кличко ударите са засегнали Днепровския и Дарницкия район.

В Днепровския район ракета е поразила сграда на автосервиз и частен жилищен дом. Отломки са повредили още една къща, а на друго място са паднали в близост до бензиностанция. Първоначално Кличко предупреди, че под развалините на една от сградите може да има хора, което наложи незабавна намеса на спасителните служби.

В Дарницкия район е регистрирано попадение на територията на обект от транспортната инфраструктура. Това съобщи украинската агенция Интерфакс-Украйна, позовавайки се на кмета на столицата. Аварийните екипи са били изпратени към мястото, за да установят мащаба на разрушенията.

Шестима ранени, четирима в болница

Броят на пострадалите се увеличаваше с постъпването на информация от отделните райони. Първоначално властите съобщиха за един ранен, след това за двама, а малко след полунощ Кличко потвърди, че пострадалите вече са шестима.

„Шестима пострадали в резултат на ракетната атака срещу столицата вечерта на 21 октомври. Четирима ранени са хоспитализирани“, съобщи кметът в Телеграм, цитиран от Интерфакс-Украйна.

По време на обстрела Кличко отправи предупреждение към жителите да не напускат укритията. „Взривове в столицата. Киев е под балистична атака. Останете в убежищата“, призова той в съобщение, предадено от украинската агенция Укринформ.

Ройтерс съобщи, че тревогата за опасност от безпилотни летателни апарати е продължила повече от два часа след първоначалното предупреждение. Агенцията информира и за нови ракетни удари в ранните часове на четвъртък, за които съобщава неин очевидец. Към момента на публикациите нямаше потвърдена отделна равносметка за пострадали при тези по-късни удари.

Само часове по-рано загинаха двама души

Новата ракетна атака дойде след друга трагедия в Киев. В ранните часове на сряда руски безпилотен летателен апарат порази 24-етажен жилищен блок в Святошинския район, съобщиха Укринформ и украинската обществена медия Суспилне.

Дронът е ударил сградата на нивото на 20-ия етаж и е предизвикал пожар. Двама души са загинали, а един е пострадал. При същата атака са регистрирани поражения и в други части на града, включително по транспортната инфраструктура и паркирани автомобили.

Още във вторник руските удари по украинската столица отнеха живота на един човек и раниха 21 души, според данните на местните власти, цитирани от „Киев пост“. Сред засегнатите обекти бяха жилищни сгради, медицински учреждения и обекти от гражданската инфраструктура.

Москва засилва ударите, дипломатическите усилия продължават

Последните обстрели се вписват в поредица от мащабни въздушни атаки срещу Украйна. На 19 октомври Русия изстреля 16 балистични ракети срещу Киев и околностите му, както и над 200 дрона по различни части на страната, съобщи Ройтерс. Бяха нанесени сериозни щети по енергийната инфраструктура, а стотици хиляди домакинства останаха без електричество.

Украинският президент Володимир Зеленски тогава заяви, че страната му не е получила предварително предупреждение от международните партньори за част от ракетните удари. Той отново постави въпроса за необходимостта от надеждна противовъздушна отбрана и навременно получаване на средства за защита срещу балистичните ракети.

Новите атаки съвпадат и с дипломатическите усилия на САЩ за прекратяване на войната. Според Ройтерс американският специален пратеник Стив Уиткоф е провел разговори с Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин в опит да бъде намерен път към споразумение. На този фон обаче ударите срещу украинските градове продължават, а населението на Киев отново прекарва нощите под заплахата от ракети и дронове.