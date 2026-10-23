Ключова новина за бъдещето на Украйна

Следващият кръг преки преговори между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ се предвижда да се състои през първата половина на идния месец в Абу Даби, Обединените арабски емирства. Това съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Москва заяви готовност да възобнови диалога, който бе изпаднал в застой от началото на годината, след състоялата се в сряда среща между руския президент Владимир Путин и Стив Уиткоф – специален пратеник на американския държавен глава Доналд Тръмп. Украинският президент Володимир Зеленски също изрази официална подкрепа за провеждането на тристранните разговори.

Обявяването на дипломатическата инициатива идва след интензивни сондажи от страна на Белия дом. През изминалите дни Стив Уиткоф проведе ключови разговори първо в Осло с Володимир Зеленски и европейски представители, а след това и в Санкт Петербург с Владимир Путин с цел да се даде нов тласък на мирния процес.

След срещите и двете воюващи страни потвърдиха позицията си да подновят прекия диалог под егидата на Вашингтон. Руската страна предложи конкретен времеви прозорец – около 10 ноември, докато Киев настоя за провеждане на срещата възможно най-скоро.

Въпреки напредъка руският президент Владимир Путин отправи предупреждение, че целта на преговорите трябва да бъде постигането на окончателно мирно споразумение с трайни гаранции, а не просто временно преустановяване на боевете или краткотрайно примирие, за каквото според него настояват Киев и неговите западни съюзници.