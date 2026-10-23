Черно море отново под обстрел. Русия атакува пристанища

Руската армия съобщи за нови удари срещу товарен кораб в Черно море и пристанищна инфраструктура в Одеска област, където живее най-голямата българска общност в Украйна. Според Министерството на отбраната в Москва корабът е превозвал товари за украинските въоръжени сили към пристанището на Одеса. Атакувано е и дунавското пристанище Вилково в Измаилски район, като руската страна твърди, че там са унищожени два пункта за морски дронове.

Информацията беше разпространена от Ройтерс и ТАСС, но засега няма независимо потвърждение за резултатите от ударите.

Кораб с военен товар на прицел

Руското военно министерство обяви в своя канал в Телеграм, че е нанесло удар по товарен плавателен съд, използван за снабдяване на украинската армия. Не се съобщават името и националността на кораба, нито подробности за нанесените щети. Няма информация и за евентуални пострадали сред екипажа.

Москва редовно съобщава за атаки срещу кораби, които според нея участват в доставките на оръжие и военна техника за Украйна. Ройтерс подчертава, че твърденията за предназначението на атакуваните плавателни съдове невинаги могат да бъдат проверени независимо.

Удар по пристанището Вилково

Особено внимание привлича съобщението за нова атака срещу Вилково, разположено на Дунав, близо до границата на Украйна с Румъния. „В Одеска област, в пристанището на Вилково е поразена и пристанищна инфраструктура, използвана за съхранение и подготовка на безпилотни катери“, се посочва в информацията на руското Министерство на отбраната, цитирана от ТАСС.

Според Москва са атакувани два пункта за временно разполагане на украински морски дронове. Руската страна твърди, че тези съоръжения са били използвани за операции на украинските въоръжени сили.

Вилково има важно значение за корабоплаването по Дунав и достъпа до Черно море. Пристанището е част от транспортната инфраструктура, използвана от Украйна за превоз на товари.

Поразено е и железопътно депо

Руското военно ведомство съобщи и за удар срещу железопътно депо в Полтавска област, Централна Украйна.

Според Москва съоръжението е било използвано за военни нужди. Не са представени подробности за мащаба на разрушенията или за евентуални жертви.

Над 150 000 българи живеят в Одеска област

Новите удари засягат район със значително българско население. Според последното официално преброяване в Украйна, проведено през 2001 г., българите в Одеска област са над 150 000 души и представляват третата по численост етническа общност.

По оценки, цитирани от БТА, в самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-големите компактни български общности са съсредоточени в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.

Към момента няма съобщения дали при последните атаки са засегнати населени места с компактно българско население или има пострадали наши сънародници.