Тежък удар на границата. Дрога за милиони евро

Иззеха голямо количество наркотични вещества на ГКПП "Лесово" при специализирана съвместна акция на ГДБОП и Агенция "Митници". Задържани са 20 кг кокаин и 26 кг марихуана на стойност над 2 милиона евро. Наркотиците са превозвани в тайник в резервоара на товарен автомобил, съобщи Нова телевизия.

Заместник-директорът на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" старши комисар Дарин Костов заяви, че наркотиците са превозвани в товарен автомобил, специално пригоден с тайник. "Наркотиците са превозвани в товарен автомобил, специално пригоден за тайник, в резервоара", обясни той.

По думите му няколко дни преди операцията службите са наблюдавали група лица. "Във връзка с предотвратяването на наркотрафика, в ГДБОП се водят множество разследвания, в голяма част от тях работим съвместно с Агенция "Митници". Преди няколко дни наблюдавахме група от лица, за които има данни, че се занимават с такъв канал за трафик на наркотици", каза Костов.

Разследващите получили информация, че участниците вероятно използват специално изградени тайници за укриване на наркотиците. Според старши комисар Дарин Костов товарният автомобил бил наблюдаван до момента, в който се е насочил към турската граница. "Когато камионът се насочи в посока турската граница, колегите от Агенция "Митници" го прехванаха, чакаха го на митническия пункт. Количеството беше във въпросния тайник", обясни той.

Заместник-директорът на Агенция "Митници" Стефан Бакалов посочи, че става дума за транзитен трафик през България. "Транзитен трафик на кокаин и марихуана, които пристигат от други европейски държави, преминават транзитно през страната и излизат в посока Турция", заяви той.