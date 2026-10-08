Петролът пак над 100 долара. Новите удари разпалиха страховете

Цените на петрола отново тръгнаха рязко нагоре, а европейският сорт Брент премина границата от 100 долара за барел. Причината е ново засилване на опасенията за доставките от Близкия изток след поредица атаки срещу корабоплаването в Персийския залив и Ормузкия проток. Допълнителен натиск върху пазара оказва и ураганът „Исаяс“, който принуди производители в САЩ да ограничат добива в Мексиканския залив.

Брент стигна 102,28 долара

Фючърсите на Брент, който е основният ценови ориентир за Европа, поскъпнаха с 2,28 долара, или 2,28%, до 102,28 долара за барел.

Американският лек суров петрол WTI се повиши с 1,66 долара, или 1,88%, до 89,94 долара за барел.

Ръстът идва само ден след като цените се понижиха заради решението на Международната агенция по енергията да ускори освобождаването на петролни запаси и да даде приоритет на доставките на дизел.

Правителствата се опитват да ограничат ефекта от високите цени на горивата и проблемите с доставките, предизвикани от войната с Иран.

Атаките срещу танкери зачестяват

Напрежението около Ормузкия проток остава основният риск за световния петролен пазар. Преди войната през този морски маршрут преминаваха количества, равни на приблизително 20% от световните доставки на петрол и горива.

През последната седмица атаките срещу танкери в района са достигнали най-високото си равнище от началото на конфликта. В същото време производителите от Персийския залив увеличават износа, което означава, че през рисковата зона преминават повече товари.

При последния инцидент танкер северно от Катар е бил поразен от няколко снаряда. Има и жертви.

„Честотата на иранските атаки срещу кораби сега е най-висока от началото на войната и вероятно ще се увеличава още“, заяви Саул Кавоник от MST Marquee.

Според него ограничените потоци на петролни продукти, изключително високите транспортни разходи и рискът от нова ескалация държат цените на суровината високи.

Стратегическите резерви дават само временна глътка въздух

Международната агенция по енергията се опитва да смекчи напрежението чрез освобождаване на допълнителни количества от стратегическите резерви.

Анализаторът Даниел Хайнс от ANZ обаче предупреди, че подобна мярка има ограничен ефект.

„В крайна сметка освобождаването на стратегически запаси може временно да увеличи доставките, но не създава нов производствен капацитет“, заяви той.

По думите му част от количествата вероятно вече са били включени в първоначалния план за освобождаване на 400 млн. барела, приет в началото на конфликта.

Ураганът спря четвърт от американския добив

Вторият сериозен фактор за поскъпването идва от САЩ. Ураганът „Исаяс“ се приближава към ключови офшорни производствени райони в Мексиканския залив.

„Шел“ и „Шеврон“ вече ограничиха дейността си в района. Към сряда производителите са спрели около 25% от текущия добив на петрол и над 16% от производството на природен газ.

Това допълнително свива наличните количества в момент, когато световният пазар остава напрегнат заради Близкия изток.

Американските запаси също намаляват

Допълнителен тласък за цените дадоха и данните за запасите в САЩ - най-големия потребител на петрол в света.

Запасите от суров петрол са намалели с 3,2 млн. барела до 424,1 млн. барела през седмицата до 2 октомври. Пазарните очаквания бяха за значително по-малък спад от около 1,7 млн. барела.

Запасите от дестилати, включително дизел и авиационно гориво, също са намалели и остават чувствително под обичайните нива за този период на годината.

Комбинацията от по-чести атаки в Ормуз, ограничен американски добив и свиващи се запаси засега държи петрола под силен натиск нагоре. Докато транспортът през Персийския залив остава рисков, а конфликтът с Иран продължава, пазарът трудно може да очаква трайно успокояване на цените.