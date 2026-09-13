Новият дълг! Кабинетът взе 2,5 млрд. евро
Емисия е съгласно приетото от НС увеличаване на тавана на дълга в условията на удължителен закон с до 3,8 млрд. евро за 2026 година
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Емисия е съгласно приетото от НС увеличаване на тавана на дълга в условията на удължителен закон с до 3,8 млрд. евро за 2026 година
Вчера е проведен нов аукцион за 150 милиона евро
Само през септември задължението на държавата се увеличава с 500 млн.
Аукционът ще се проведе на 8 март, срочността на облигациите е 10,6 години
Министерството на финансите е избрало да предложи петгодишни съкровищни облигации с фиксиран лихвен процент от 0,01 на сто на годишна база
Пуснаха облигации на международните пазари със срок от 7 и 12 години България успешно пласира на международните пазари нов дълг в размер на 1,994 млр...
Фондът за гарантиране на влоговете преговаря за кредит от 300 млн. евро Държавни облигации на международните пазара ще пласира Министерството на фина...
През 2016 г. правителството може да емитира нов дълг в размер до 5,3 млрд. лв. Това гласи емисионната политика на МФ за 2016 г. В рамките на този обем...
Правят регулиран пазар за търговия с ДЦК в България България може да пласира нов държавен дълг в долари на пазара в САЩ през следващите две години. Т...
В хазната влязоха парите от емитирането на новия дълг в размер на 3,1 млрд. евро на международните капиталови пазари. Точният размер на постъпилите в...
БСП иска създаването на временна парламентарна комисия за новия дълг в размер на 16 млрд. лева. Това съобщиха депутати от БСП пред БГНЕС. И уточниха,...
Цялото ръководство на АБВ заедно с Георги Първанов ще подаде оставка. Това съобщиха от ръководството на АБВ пред бТВ. И уточниха, че това ще стане пре...
Оставката на Георги Първанов е най-добрата новина за деня. Пада ми голямо гайле от душата, каза съпредседателят на Реформаторския блок Радан Кънев пре...
„Не съм извършил престъпление и затова не искам да бавя делата срещу мен". Това заяви в сутрешния блок на Нова тв Цветан Цветанов от ГЕРБ. Там той ком...
Георги Първанов ще подаде оставка на първия национален съвет на партията. Това заяви самият той в сутрешния блок на Нова тв. „Има промяна в позицията...
Не обмислям налагане на вето. Не може да се прави паралел по никакъв начин между ситуацията на връщането от мен на бюджета на правителството на Орешар...
ДПС ще подкрепи вземането на нов държавен дълг в този вид и след тези дебати. Това заяви от трибуната на парламента Йордан Цонев. Решението бе взето с...
Шарено, но голямо мнозинство се очаква да гласува днес ратификацията на договора по дълга. ГЕРБ и Реформаторският блок застават твърдо зад предложение...
София. ДПС ще гласува против ратификацията за нов дълг. Призовавамe всички, които ще гласуват "против", да бъдат в зала. Това заяви Йордан Цонев от ДП...
Лидерът на АБВ Георги Първанов заяви, че партията няма да подкрепи ратификацията на споразумението за новия дълг. "Ние сме против, защото в това, кое...