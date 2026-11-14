Автомобилите, които остават в историята

Някои автомобили никога не слизат от конвейера, докато други нямат същия късмет. През 2026 г. няколко популярни модела отиват в историята по различни причини, сред които е и модернизацията на световния пазар. Актуалният списък се простира от двуместен роудстър до дългогодишните флагмани на Tesla.

Audi S6

Audi не „убива“ съвсем името S6, а по-скоро променя неговото значение. Новият бензинов седан A6 изобщо няма да получи традиционна S6 версия. Вместо това немският производител дава на стандартния A6 турбо V6 двигател, а култовата значка S6 ще продължи да живее чрез електрическия S6 Sportback E-tron. Това слага край на познатата формула за бърз, елегантен и дискретен седан на марката с бензинов двигател под капака.

Audi RS7

Като последния останал вариант от моделната гама A7 на Audi, RS7 се присъединява към останалите си събратя в отвъдното с приключването на моделната 2026 година. Тези, които търсят средноразмерен хетчбек/лифтбек от Audi, сега ще трябва да се задоволят с изцяло електрическия A6 e-tron.

BMW Z4

BMW изпраща Z4 подобаващо. Компанията представи версията Z4 Final Edition и обяви, че производството на роудстъра приключва. Това прави сбогуването едно от най-ясните и окончателни в списъка. За съжаление, това означава, че оставаме с един двуместен роудстър от голям луксозен бранд по-малко на пазар, който и без това едва поддържа този сегмент. Колкото и да е тъжно обаче този ход не беше неочакван.

Mercedes-AMG C 63

Mercedes-AMG се отказва от хибридната си система (plug-in) с четирицилиндров двигател при C 63 и я заменя с нов C 53, който използва шестцилиндровия редови турбодвигател от CLE 53. Шефът на AMG Михаел Шибе разясни, че няма да бъде поредното тежко хибридно решение. С други думи, C 63 се заменя с нещо, което много по-близко съответства на това, което купувачите очакват от C-класа със значката AMG.

Cadillac CT4

Краят на CT4 е значим не заради обема на продажбите, а заради това, което символизира. Заедно със CT5 той е един от последните два седана на американската марка и производството им се предвижда да приключи след моделната 2026 година. Това означава, че съвременната глава на марката с бензинови седани е почти затворена, включително отличните варианти V-Series и Blackwing, които помогнаха на Cadillac да си върне авторитета сред ентусиастите. Не е обявен директен заместник, което само по себе си говори достатъчно за това накъде според автопроизводителя се движи пазарът.

Lexus LC 500

Производството на LC 500 е пред финал и моделът няма да бъде заменен от някоя „по-зелена“ или по-нова интерпретация на същата идея. От Lexus потвърдиха, че ще бъде спрян от производство след 2026 г., с което приключва един от най-впечатляващите и безкомпромисни автомобили на марката. Разкошното купе с две врати никога не е било създадено за скоростни обиколки на писта или драг състезания – то по-скоро беше Grand Tourer с интериор, създаден с усещане за ръчна изработка и един от най-добрите атмосферни V8 двигатели, останали в луксозния сегмент.

Lexus LS

Също така след 36 години Lexus слага край на модела, който превърна японската луксозна марка в гиганта, който е днес. Точно така – флагманският седан LS остава в историята с идването на 2027 г. С това гамата от седани на Lexus се свива до едва два модела – малкия IS и средноразмерния ES.

Toyota GR Supra

Тъй като е базирано на BMW Z4, Toyota пенсионира името Supra (за втори път в историята), само седем кратки моделни години след като го възроди. Пристигането на спортното купе на Toyota през моделната 2020 г. отбеляза завръщането на модел, който бе в затишие в продължение на повече от 20 години. Сега моделът за пореден път си отива с края на моделната 2026 г.

Tesla Model S/ Tesla Model X

В продължение на години Model S и Model X бяха лицата на Tesla. Електрическият седан промени изцяло представата за луксозен електромобил, а семейният SUV направи електрическите всъдеходи да изглеждат футуристични, преди това да стане норма. Сега и двата модела си отиват, тъй като бизнесът на Tesla се върти почти изцяло около Model 3 и Model Y, които съставляваха 97% от доставките на компанията за 2025 г. Илон Мъск вече каза на купувачите, че ако искат S или X, сега е моментът, а от Tesla заявяват, че заводът им във Фримонт в крайна сметка ще бъде преоборудван за производство на роботите Optimus, след като тези два модела слязат от линията.