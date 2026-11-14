Край на една епоха! Емблематичен магазин затваря в Слънчев бряг

Още един от символите на стария Слънчев бряг изчезва от картата на курорта. Емблематичният двуетажен супермаркет „Младост“ затваря врати, слагайки край на десетилетна история, свързана с летните почивки на поколения българи и чуждестранни туристи. Остават броени дни, в които магазинът ще обслужва своите клиенти.

За мнозина търговският обект е много повече от място за покупки. През годините той се превърна в част от облика на Слънчев бряг – позната спирка за туристите и предпочитан магазин за хората, които живеят в курорта целогодишно, пише Флагман.

Двуетажната сграда се наложи като едно от разпознаваемите места за пазаруване в района. За разлика от много други търговски обекти, които отварят само през активния летен сезон, „Младост“ продължаваше да работи и през зимата.

Междувременно обликът на Слънчев бряг се промени драстично. На мястото на старите сгради се появиха нови хотели, ресторанти, магазини и развлекателни комплекси. Други добре познати обекти постепенно изчезнаха, а сега идва ред и на „Младост“.

Какво ще се случи с емблематичната сграда след окончателното затваряне на супермаркета, засега остава неизвестно. Сред клиентите се обсъждат различни варианти – в нея да се настани друга голяма търговска верига или да започне мащабен ремонт. Официално потвърждение за бъдещето на имота обаче няма.

Междувременно магазинът изпраща последните си клиенти с голяма разпродажба. От 13 до 15 ноември са обявени намаления до 25 процента. Интересът е сериозен, а пред касите вече се извиват опашки от желаещи да се възползват от последните промоции.

Така още едно познато място от историята на Слънчев бряг остава в миналото. Заедно със старите магазини и сгради си отива и част от спомените за курорта, който поколения българи помнят от своите летни ваканции.