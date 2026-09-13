Президентът предупреди за опасен завой на Коалицията на желаещите
Според Илияна Йотова форматът може да милитаризира външната политика, вместо да отвори път към преговори
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Според Илияна Йотова форматът може да милитаризира външната политика, вместо да отвори път към преговори
По темата говори министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова
Трифонов с гневен пост във Фейсбук
Трудно ще се стигне до сценарий, при който кабинетът ще падне, казва Томислав Дончев
Част от българите зад граница искат да се върнат, но си стоят проблемите, накарали ги да заминат
Премиерът Бойко Борисов се срещна днес в Министерския съвет с председателя на ПЕС Сергей Станишев, съобщиха от правителствената пресслужба. Двамата об...
Външният министър Даниел Митов заяви в ефира на Канал 3, че "българският национален интерес отдавна е формулиран - българите да живеят като нормални г...