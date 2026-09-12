Красавици посветиха календар на френското кино
Топ модели позираха в стила на Новата вълна
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Топ модели позираха в стила на Новата вълна
Ивет Григорова почерпи за юбилей и представи новия календар с фатални жени Сантра, Жана Бергендорф и танцьорките на Индира Касимова направиха бляскав...
Хубавите жени дефилираха на 50 метра под земята на Перник