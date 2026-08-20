Разкриха истината за завръщането на Хари и Меган във Великобритания

Разкриха причината зад неочакваното завръщане на принц Хари и семейството му във Великобритания. Според източници на Page Six в основата за напускането на Калифорния е желанието на Съсекс да бъдат по-близо до 77-годишния крал Чарлз III, който преминава през превантивна фаза на лечение от онкологично заболяване, както и намерението им техните деца - 7-годишният принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет - да изградят по-здрава връзка с роднините си и да продължат образованието си в британски училища.

Въпреки завръщането им, отношенията в кралското семейство остават силно обтегнати. Принц Уилям категорично отказва да разговаря с по-малкия си брат, което прави възможността Арчи и Лилибет да се виждат с братовчедите си - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи - почти нищожна. За сметка на това херцогът и херцогинята на Съсекс са изключително близки с принцеса Юджини и съпруга ѝ Джак Бруксбанк, с които поддържат постоянна връзка и споделят общи имоти между Англия и Португалия. Завръщането на Острова няма да доведе до продажба на имението им в Монтесито на стойност 14.5 милиона долара, тъй като преместването не е окончателно.

Най-голямото предизвикателство пред престоя им във Великобритания остава въпросът със сигурността. Поради липсата на специализирана въоръжена охрана предишните им визити бяха кратки, а Меган и децата прекараха едва няколко дни в страната по време на срещата с Чарлз и кралица Камила в резиденцията Хайгроув. В момента Хари очаква официален преглед на статуса си за сигурност от правителствената комисия RAVEC, определяйки казуса с държавната защита като критично условие за безопасността на семейството си.