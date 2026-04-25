Татуирана ръка подпали Пловдив. Виси от багажник на такси (СНИМКА)

Пловдивско такси събра погледите на минувачите и стана повод за ожесточен спор във Фейсбук. Потребители заснеха необичайната кола, от чийто багажник се подава човешка ръка.

На снимката се вижда човешка ръка, висяща от багажника, който е полуотворен. Ръката е нашарена от татуировки и има часовник. Още по-фрапиращото е, че пред нея кара патрулка, а зад нея - линейка, предаде агенция БЛИЦ.

При по-внимателно вглеждане става ясно, че това е манекен или част от него.

Очевидно авторът на поста е имал за цел да развесели аудиторията, но резултатът не беше еднозначен.

"Нормален ден в града", пише той.

"Само на мен ли не ми е смешно?", пита дама.

"Кое му е нормалното, този отзад спи ли, кукла ли е или не дай си Боже ...".

"Изобщо не е смешно, особено като се има предвид колко зачестиха криминалните случаи в страната през последните месеци", добавя друга.

Според потребителите, става дума за реклама на компания за таксиметрови услуги.

"Хубав опит ,за да привлекат внимание, но последствията може да не са много готини за шофьора с тази подигравка", посочва един от тях.

"Жалък опит за оригиналничене!", пише друг.

"Баси тъпата реклама … ако ще и Азис да стърчи от багажника пак няма да се кача в тия скъпи таксита", заявява трети.

"Според Чл. 3 от Правилника за прилагане на ЗДвП подлежи на глоба", напомня дама.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com