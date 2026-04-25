БАБХ с извънреден ход за млякото! Проверява целия внос

Българската агенция по безопасност на храните задължително ще проверява всички пратки със сурово мляко и млечен концентрат, които влизат в България, независимо дали идват от Европейския съюз или от трети държави. Досега са контролирани едва 10 процента от количествата, внасяни в нашата страна, съобщават от БАБХ.

По заповед на изпълнителния директор д-р Ангел Мавровски млякото, предназначено за преработка и продажба в България, ще бъде проверявано по документи, физически, за идентичност и за остатъци от антибиотици и други лекарства.

Пробите ще се изпращат за анализ в акредитираните лаборатории към областните дирекции по безопасност на храните в София, Шумен и Хасково. Вземането и изследването на пробите ще е за сметка на бизнес операторите.

Дирекциите по места ще докладват в Централното управление на Агенцията за броя на взетите проби, резултатите от анализите, установените нарушения и предприетите действия. Така ще се осигурят по-добър надзор и проследимост по цялата верига - от доставката до крайния продукт.

Десетократно засиленият контрол върху вносното мляко цели да намали риска до пазара да стигат млечни продукти с остатъчни антибиотици и да ограничи нелоялната конкуренция, от която страдат българските млекопроизводители.

Вносът на млечни продукти у нас е нараснал с близо 45 на сто за последните пет години, заяви зам.-председателят на Комисията за защита на конкуренцията Жельо Бойчев по време на пресконференция в Пловдив. Данните са от първия междинен анализ на сектора за бързооборотни и селскостопански продукти. Бойчев посочи още, че за същия период от време производството на сурово краве мляко е намаляло с 25 процента.

