Лили Иванова с изненадващо политическо решение

Примата на българската естрада Лили Иванова направи сензационен политически завой, като се вля в редиците на Румен Радев. На изборите, проведени на 19 април, певицата е дала своя глас за новата формация „Прогресивна България“, изоставяйки дългогодишните си земеделски пристрастия.

Пред колеги Лили Иванова споделила, че е разочарована от досегашните управляващи и търси промяна в лицето на лидер, вдъхващ доверие, какъвто вижда в бившия президент. Примата е предпочела хартиената бюлетина пред електронното гласуване за вота.

Точно пет дни след изборите, на 24 април, звездата отбелязва своя 87-и рожден ден със строг режим и аскетични навици. Празникът по традиция се провежда в панорамен столичен хотел, където Лили Иванова черпи екипа си, но самата тя консумира единствено гореща вода и миниатюрно парче торта – единственото сладко изкушение за цялата година.

Освен светското парти, тя спазва и духовна традиция, посещавайки манастири като Кремиковския за молитва и дарения. Въпреки спекулациите за възрастта ѝ, примата остава в желязна форма благодарение на спартанската си дисциплина.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com