Арт галерия Vejdi  вдъхнови Иван Обретенов за нови цветни видения

Арт галерия Vejdi открива в 18 часа на 23 април 2026 г. /четвъртък/ изложба от най-новите творби на талантливия варненски художник Иван Обретенов.

В модерното вип арт пространство на ул. „Симеоновско шосе“ 97 к в София ще бъдат показани 18 живописни платна, рисувани специално за изложбата. Поканата на арт галерия Vejdi за тази експозиция вдъхнови Иван Обретенов за цветните видения, които той нарече „Пентома́стики“.

Известният изкуствовед Филип Зидаров описва най-точно характерния рисунък на Иван Обретенов:

„Един истински живописец се разпознава по това, че творческият му метод може да бъде характеризиран дори само с две думи. Това в пълнота се отнася до Иван Обретенов и за него като че ли е изчерпващо определението, че усеща цвета. Качеството, без което картината би останала единствено платно, покрито с боя. Умението, по-точно талантът, на изображението да се добави душа и звучене, което да резонира във възприятията на зрителя. Става дума за улавяне на онази деликатна същност на синхронизиран ритъм между образа на цвета и цветността на образите, на улавяне на мига в междувремията на вечността, превръщащи картините в произведения на визуалната поетика.“

Иван Обретенов е роден на 2 април 1948 година във Варна, където живее и до днес. Работи в областта на живописта, малката пластика и поезията. Член е на СБХ. Участва в представителни международни изложби в Германия, Полша, Русия, Чехия, Канада, Великобритания, Франция, Австрия, Белгия. Има близо тридесет самостоятелни изложби в България. Носител е на престижни отличия за изкуство, включен е в холандската колекция „1001 Reasons to Love the Earth“ . Автор е на две поетични книги – „Ангелите на спирката“ и „Спасени видения“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com