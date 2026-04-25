ЦИК каза истината за Ивайло Калушев

"Имаше поставени въпроси към ЦИК защо е включен в предварителните списъци Ивайло Калушев. Предварителните списъци са изготвени на 27 февруари, а актът му за смърт е издаден на 18 март. Затова той фигурира в предварителните списъци", обясни в ефира на bTV председателят на ЦИК Камелия Нейкова.

Тя обясни, че след това в окончателните списъци името му не е било там.

„Избирателните списъци се изготвят от ГРАО. Първо се изготвят предварителни списъци. За конкретните избори по закон тези списъци трябваше да бъдат изготвени до 27 февруари", поясни Нейкова.

Името на Ивайло Калушев се появи в избирателните списъци в Монтана за парламентарните избори. Ивайло Георгиев Калушев присъстваше като гласоподавател, който може да упражни правото си на вот за народни представители в секция номер 16 в Монтана.

