Шеф Манчев влуди всички. Каза колко струва тараторът "Мишлен"
Думите му подпалиха мрежата
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Думите му подпалиха мрежата
Кулинарният гуру вади звездните домакини от комфорта и обърква живота им
Предстои исторически финал на „Кошмари в кухнята“
Много строги изисквания към кандидатите
Новият сезон стартира тази вечер от 20:00 ч. по Нова тв
Гледаме новия сезон на „Кошмари в кухнята“ от 20 февруари
Такова нещо през живота ми не съм виждал, избухна той
Той обясни, че най-добрите сърми се приготвят с джоджен
Не стана ясно обаче точно какво ще е името
Хитово кулинарно шоу тръгва в ефира на Нова до дни
Тя не знаеше какво от къде се купува, за това известния кулинар си направи шега с нея
Фалити на ресторанти
Неочаквано даде награда за вечеря без риба
Шеф-готвачът разказа как е започнал "Кошмари в кухнята"
Направи разтърсваща изповед
Подари на любимата си луксозна ваканция
Компанията им „Алфагис" се занимава с разработка, внедряване и поддържане на софтуерни продукти
Коя е причината за обвинението
Какво сполетя топ готвача